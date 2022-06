Bard Bothe schrijft met ‘Rugzak met ongemak’ de moeizame band met zijn vader van zich af

ZALTBOMMEL - Congo, Wales, Amersfoort en een dorpje dat zomaar in de Bommelerwaard zou kunnen liggen. Het zijn de decors voor het nieuwe boek van Bard Bothe. In Rugzak met ongemak schrijft hij de ongemakkelijke verhouding met zijn vader van zich af. Want hoofdpersoon Thomas Brouwer is eigenlijk Bard Bothe zelf.

,,Is het een oorlogsboek? Is het een autobiografie? Op beide vragen kun je ja en nee antwoorden”, zegt Bothe. De man die eerder Andermaal Anne, de Wereld van Winne en het kinderboek Kleine Wolk schreef, vertelt over zijn nieuwste boek in zijn appartement in de binnenstad van Zaltbommel.

De Gasthuistoren is letterlijk zijn buurman. Bothe heeft een leven achter de rug als topambtenaar bij de overheid, succesvol ondernemer en antiekhandelaar. Een leven dat grote gelijkenis vertoont met dat van het karakter dat hij voor Rugzak met ongemak bedacht.

Burn-out is geen griepje

,,Thomas Brouwer is een man die denkt dat hij nooit overspannen zal raken. Het overkomt hem toch en hij komt tot de ontdekking dat een burn-out geen griepje is. Hij is een man die een masker opzet, dat van een kleurloze grijzepakkenmeneer. Maar er is iets dat hij niet heeft verwerkt: de relatie met zijn vader.”

Die vader heet in het boek Bernard Brouwer. Bernard heeft een traumatisch en heftig oorlogsverleden achter de rug. Van dat verleden heeft Thomas, lees Bard, een klein stukje meegekregen. Een stukje dat zoveel vragen oproept dat hij er de rest van zijn leven mee bezig is. Want waarom ging zijn vader er onverwacht met een buitenlandse vriendin vandoor? En waarom verliest hij zich helemaal in drank en sigaretten?

Net als Thomas op het punt staat om met zijn gezin op vakantie te gaan, krijgt van de postbode een pakketje documenten mee dat een nichtje hem heeft toegestuurd. Het zijn brieven van zijn vader waarin hij een inkijk geeft in zijn leven. Thomas wil aanvankelijk niets van de brieven weten, maar hij ontkomt er niet aan. Het is het begin van een lange, spannende zoektocht.

Voldoende afstand kunnen nemen

,,Het heeft heel veel tijd gekost om achter deze geschiedenis te komen", vertelt Bothe over het verhaal van Thomas, eigenlijk zijn eigen leven. ,,Ik heb het kunnen schrijven omdat ik op deze manier, door Thomas te gebruiken, voldoende afstand heb kunnen nemen. Mijn vrouw en ik waren laatst op bezoek bij een oude schoolvriendin van mij. ‘Je bent altijd al heel erg bezig geweest met de relatie met je vader’, wist ze zich te herinneren.”

Rugzak met ongemak hielp Bothe om zijn gevoelige verleden met zijn vader van zich af te schrijven. ,, Ik ben erachter gekomen dat je pijn pas kunt helen als je die pijn onderkent.”

Wie wil horen hoe Bothe over het leven van zijn alter ego vertelt, kan ook het luisterboek downloaden. ,,Ik heb nu al ongeveer zestig boeken ingesproken, dat heb ik nu met Rugzak met ongemak ook gedaan.”

Rugzak met ongemak; Uitgeverij Elikser; 272 pagina's, 19,50 euro. ISBN 9789463654319



