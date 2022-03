Bart Schreuders (ZVV): ‘We blijven wroeten voor een oplossing voor Brakel’

Ondernemer Jarno Goesten: ‘Gedoe rond helihaven in Slijkwell is storm in glas water’

SLIJKWELL/WELL - ,,Ik heb geen helikopter, die huur ik een keer of vijf per jaar voor mijn werk. Tot nu toe landde die heli bij het Oude Veerhuis in Ammerzoden, maar ik vind het professioneler om op eigen terrein te landen. In Slijkwell was ik toch aan het bouwen, dus liet ik een H in de bestrating aanbrengen. Al dat gedoe over die helihaven en het vermeende Polenhotel, het is een storm in een glas water.”

