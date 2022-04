Basisscholen Bommelerwaard naarstig op zoek naar nieuwe leerkrachten; ‘Dit is niet lang meer vol te houden’

ZALTBOMMEL - Het duurt niet lang meer of scholen moeten klassen naar huis sturen. Zo nijpend is het personeelstekort bij basisscholen in de Bommelerwaard. Femmieke Jonkman, directeur van de Sint-Odradaschool in Alem, staat vijf dagen in de week voor de klas. Aan haar eigen werk, dat ze eigenlijk in deeltijd doet, komt ze op school niet meer toe. ,,Dit is niet lang meer vol te houden.”

De kleine school in Alem valt onder de koepel Bommelerwijs, met nog vijf scholen in de Bommelerwaard. De organisatie houdt dinsdag 5 april voor het eerst een wervingsdag om mensen warm te maken voor een baan in het onderwijs. Het gaat niet om een probleem dat te maken heeft met corona, maakt voorzitter Rob Blatter meteen duidelijk. Het probleem zit volgens hem bij de aanwas van jonge mensen ,,De pabo, de opleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs, trekt steeds minder studenten.” Het basisonderwijs is dus niet meer in trek? ,,Het beroep is een stuk zwaarder geworden", reageert Blatter.

Opfriscursus

En dus richten de scholen zich op niet alleen meer op pabostudenten die net zijn afgestudeerd of nog moeten afstuderen. Ook mensen die van baan willen veranderen en mensen die ooit in het onderwijs hebben gewerkt zijn nu een belangrijke doelgroep. ,,Die bieden we een programma aan om de drempel voor een overstap of een herstart zo laag mogelijk te maken", vertelt directeur Jonkman. ,,Voor degenen die al een tijdje niet meer voor de klas hebben gestaan is er een opfriscursus. En ze kunnen een tijdje meedraaien om weer feeling te krijgen met het werk en de nieuwe technieken. Want ook onze school heeft digiborden.”

De oud- of ex-onderwijzers krijgen naast de stage een bijscholing bij Fontys Pabo. De mensen die van baan willen veranderen, de zogeheten zij-instromers, krijgen na het behalen van een tijdelijke bevoegdheid een stageplek en ze kunnen over de schouders meekijken van ervaren leerkrachten.

Bommelerwijs Event

De wervingsdag is Bommelerwijs Event genoemd en is gericht op hbo’ers die interesse hebben in het onderwijs, in (bijna) afgestudeerden van de pabo, ex-leerkrachten en ervaren onderwijsbegeleiders.. Vanaf 16.00 uur kunnen alle belangstellenden binnenlopen bij de Franciscusschool aan de Aakstraat in Zaltbommel. De scholen van Bommelerwijs presenteren zich en vertellen over het programma dat gevolgd kan worden om op een van de scholen aan de slag te gaan.

Jonkman noemt het hoogstnoodzakelijk dat er creatief moet worden gezocht naar nieuw bloed. ,,Wij werken tot we er bij neervallen en aan lapwerk bij het dichten van de gaten hebben we niets. We moeten nog actiever dan anders op zoek. Als we de werving niet anders dan anders aanpakken, dan hebben we over een of twee jaar echt een dik probleem. We hopen dat we zo wat mensen kunnen interesseren. Oproepen op Facebook en advertenties hebben gelukkig al wat reacties opgeleverd. Blatter is het met haar eens. ,,Dit is nieuw, we bieden de mensen de kans om opgeleid te worden.”

