BBB en Water Natuurlijk pakken het grootste stuk van de taart bij Waterschap Rivierenland

TIEL/ZALTBOMMEL - Met de BBB als grote winnaar van de verkiezingen lijkt Waterschap Rivierenland een koers te gaan varen die gunstig is voor agrariërs. De progressieve partij Water Natuurlijk is echter ook sterker uit de strijd gekomen.

Waterschap Rivierenland maakte de uitslag deze week bekend met een slag om de arm. Nog niet alle 36 gemeenten in het werkgebied van het waterschap hebben de stemmen geteld. De officiële uitslag volgt later deze maand. Dat enorme gebied strekt zich uit van de gemeente Millingen aan de Rijn aan de Duitse grens tot het meest westelijke puntje van de Biesbosch in de gemeente Altena.

Het waterschap houdt er rekening mee dat de definitieve uitkomst hier en daar nog een zetel kan verschillen. Volgens de voorlopige uitslag is de BoerBurgerBeweging met 6 zetels in één klap de grootste partij in het algemeen bestuur van het waterschap. Water Natuurlijk volgt met 5 zetels, een zetel meer dan tot nu toe.

Regionale kandidaten

Voor de regionale kandidaten betekent het dat Cor Nijhoff uit Waardenburg, raadslid voor Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe voor BBB een plek krijgt bij het waterschapsbestuur in Tiel. Water Natuurlijk heeft twee vertegenwoordigers uit de Bommelerwaard: lijsttrekker Patricia de Cocq uit Ammerzoden en Frits van der Schans, raadslid voor GroenLinks in Zaltbommel. Die twee functies gaat hij combineren, tenminste zolang hij nog in de gemeente Zaltbommel woont. Als hij op termijn naar Slijkwell (Maasdriel) verhuist, stopt hij met de gemeentepolitiek.

Het verschil tussen BBB en Water Natuurlijk is weliswaar één zetel, maar in het percentage stemmen is het verschil aanzienlijk. Op een haar na één op de vijf kiezers (19,5 procent) stemde op BBB, met Corine Peek uit Herveld als lijsttrekker. Water Natuurlijk kreeg net geen 16 procent van de kiezers achter zich.

Net als bij de provincie behoort het CDA tot de verliezers. De christen-democraten houden met iets meer dan 10 procent aanhang naar alle waarschijnlijkheid drie van de vier zetels over. Bij andere waterschappen is de terugval groter: bij Aa een Maas (regio Den Bosch) zakt het CDA van 5 naar 2.

De verliezers

Verlies is er ook bij de VVD en vooral bij 50Plus. De liberalen zakken van 3 naar 2. 50Plus verdwijnt helemaal uit het waterschapsbestuur, waar de partij 2 zetels te verdedigen had. Rivierenland staat voor de partij niet op zich, ook bij andere waterschappen is 50Plus weggestemd, zoals Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel.

JA21 is de nieuwkomer in Tiel en krijgt 1 van de in totaal 26 zetels. Dat is Belang van Nederland en Water Lokaal niet gelukt. De Partij van de Arbeid (3), de SGP (2), de ChristenUnie (1) en AWP voor water, klimaat en natuur (1) wisten op gelijke sterkte te blijven.

Zijn de twee hoofdrolspelers BBB en Water Natuurlijk overzijden die elkaar lijken te vermijden? De standpunten liggen niet mijlenver uiteen, zoals er wel grote verschillen zijn met andere partijen. BBB vindt niet dat Rivierenland zich strikt aan de kerntaken - droge voeten, zuiver water, veilige dijken - moet houden en verder niks. Natuurvriendelijke oevers? Prima, als het maar past bij het waterpeil van het betreffende gebied. Maar anders dan Water Natuurlijk wil BBB dat bij droogte de agrarische sector voorrang heeft op natuur.