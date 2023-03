BBB verslaat SGP in Bommel nipt met 21 stemmen

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten van Gelderland was het nek aan nek tussen de twee partijen . BBB wist uiteindelijk 21 stemmen meer te halen dan de staatkundig gereformeerden. De SGP weet in de Bommelerwaard door de torenhoge opkomst van de achterban altijd een aanzienlijk deel van de stemmen binnen te slepen, maar de aanhang voor de agrariërs bleek nu net iets sterker.

Lokale kandidaten

Dat lokale kandidaten nog een aardige duit in het zakje kunnen doen blijkt uit stemmentrekkers bij de SGP, zoals Geert Bok, fractievoorzitter voor zijn partij in de raad van Zaltbommel. Hij kreeg 320 voorkeurstemmen. En Hans Waaijenberg was ook goed voor 234 stemmen. Met zijn tweeën sleepten ze dus ruim een kwart van de SGP-stemmen binnen. Binnen de Gelderse Staten blijft de SGP stabiel met 3 zetels vertegenwoordigd.

Het grote stemmenkanon bij de BBB was Corstiaan van Alphen uit Gameren. De nummer 16 op de Gelderse lijst was goed voor 665 stemmen. BBB krijgt in Arnhem 14 zetels. In totaal krijgen 16 partijen een plek in het parlement van Gelderland.