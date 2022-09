Bedreiging brengt hobby van scheepsspotter aan het wankelen

ANDEL - Liefhebbers van de binnenvaart beleven al jarenlang plezier aan de website Wilhelminasluis.nl. Geen enkel schip passeert ongemerkt de sluis bij Andel of websitebeheerder Wiebe de Ringh (76) maakt er een foto van. Door een bedreiging was de website bijna ter ziele gegaan. Maar De Ringh kan het toch niet laten.

,,Die bedreiging was echt een domper. De meeste schippers vinden het leuk als ik hen fotografeer. Je wilt niet weten hoeveel uitnodigingen ik heb gekregen om een keer mee te varen’, vertelt De Ringh in de tuin van zijn monumentale sluiswachterswoning uit 1904. Van daaruit heeft hij zicht op de sluis die de Afgedamde Maas met de Waal verbindt.

Als directeur van de openbare basisschool in Woudrichem verhuisde hij in 1995 naar de sluis, vooral vanwege de vrije ligging van de woning en de ruime tuin. ,,We waren gelijk verkocht. Toen we hier kwamen wonen, gaf ik les aan groep 8. Al dat mediagebeuren zei me toen nog niet zoveel. Maar een van mijn leerlingen, Fleur van Bavel, was daar heel goed in. Ik heb haar gevraagd of ze het me wilde leren. En zo ben ik aarzelend met een weblog begonnen, die steeds meer uitbreidde.”

Archiefbeheer

Wiebe begon met naspeuringen in archieven naar de historie van de sluis. ,,Rijkswaterstaat gaat slecht om met haar eigen archief. Hier op zolder ligt een groot deel van het archief van de sluis. Heb ik bewaard toen ze alles wilden weggooien. Dat geldt trouwens ook voor het archief van de Biesboschsluis in Werkendam. Ik heb daar jaren geleden nog weleens in rondgekeken.”

Ruzie over reis naar Veghel

Na het uitpluizen van alle archieven over de Wilhelminasluis begon De Ringh met het dagelijks fotograferen van passerende schepen, die hij dan aan het begin van de avond op zijn website plaatste. Jaren aaneen deed hij dat met veel plezier. Totdat hij zo’n drie maanden geleden werd bedreigd. ,,Ik wil geen gezeik, maar die schipper vertelde dat hij ruzie had met collega’s over een reis naar Veghel. Toen ik vervolgens ook nog een crash had op mijn computer met mijn bestanden, wilde ik het liefst helemaal stoppen met de website.’

Toch kwam het niet zover. Een deel van het digitale archief ging verloren en een deel van zijn uitgebreidere verhalen verhuisde hij naar de website Wilhelminasluisandel.nl. Daar worden nu alleen nog bijzonderheden geplaatst, al breiden die zich inmiddels wel weer uit, omdat De Ringh zijn liefhebberij toch niet kan missen.

Zo is hij vooral gek op ‘nieuwe’ schepen, die nog niet eerder de sluis passeerden. ,,Zoals een marineschip dat hier maar eenmaal langskwam. Ook die varende huisjes vind ik wel humor, pas was er een die moeite had met uitvaren. Of schepen met een schildering of een bijzonder logo. Mooi om te zien is de scouting, die passeert met een hele sliert bootjes.’

Een nieuw schip kan trouwens ook een bekend schip zijn dat onder een nieuwe naam de sluis passeert.

Storing aan de deuren

Door de jaren heen beleefde De Ringh bijzondere voorvallen rond de sluis. ,,Vanuit Heusden wilden ze met een rondvaartboot passagiers wisselen op de sluis, maar de sluis was steeds gestremd. Bijna elke dag was er wel een storing aan de deuren en die rondvaartboot hield het snel voor gezien. Totdat een monteur er genoeg van had en een duurdere sensor werd geplaatst. Toen waren de storingen opgelost.’

De keer dat hij zijn eigen fototoestel in de sluis liet vallen, schaart hij ook onder de bijzondere voorvallen.

Nog altijd niet opgelost zijn de slecht begaanbare steigers in de sluiskolk. ‘Aan de andere kant van de sluis is wel een deel van het remmingwerk vervangen. We hebben nu een brief gekregen van Rijkswaterstaat dat de aannemer binnenkort aan aan de andere kant gaat beginnen. Dat doen ze wel netjes.’

Over het hek

Minder te spreken is hij over het groenonderhoud. De Wilhelminasluis is de enige sluis in Nederland met een groene sluiskolk. Voorheen werd het gras keurig kort gehouden, tegenwoordig niet meer. Ook zijn delen van het sluisterrein met hekken afgezet. Voor het fotograferen van passerende schepen klimt De Ringh soms over het hek, hopende dat hij niet wordt betrapt.



