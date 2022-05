Bemanning Halifax viel in 1944 ten prooi aan nachtjagers; infobord markeert op dijk bij Zuilichem waar bommenwerper crashte

Het verhaal over de Halifax waarvan 5 van de 7 bemanningsleden sneuvelden wordt in Zuilichem elk jaar verteld. Inwoners staan op 4 mei altijd stil bij de graven op de begraafplaats van het dorp. Zes graven overigens, want het was boordschutter Mike Cassidy's wens om naast zijn strijdmakkers begraven te worden. ,,Hier hoor ik bij", vertelde Piet Stoel over een van de ontmoetingen met Cassidy. Zijn as werd in 2005 bijgezet. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid met militaire eer.