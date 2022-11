Bestelbus vliegt van rotonde en knalt tegen reclamebord in Zuilichem, automobilist gewond

Het ongeluk vond plaats rond 14.45 uur. De bestelbus reed vanuit de richting Brakel op de N322. Op een rotonde verloor de automobilist de macht over het stuur. Vervolgens vloog het busje over een sloot en kwam het in een naastgelegen weiland tegen een reclamebord van voetbalvereniging Roda Boys Bommelerwaard tot stilstand.

De bestelbus landde op z’n kant. De bestuurder is met een hoofdwond in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter werd gealarmeerd, maar die is uiteindelijk niet geland. Waarom het slachtoffer de macht over het stuur verloor is niet bekend.