Bewoners De Wielewaal ‘in juichstemming’: verzorgingstehuis blijft in Zaltbommel

Scooterrij­der naar ziekenhuis na val in water in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - In Zaltbommel is maandagavond een scooterrijder gewond geraakt toen hij in het water terechtkwam. Hij reed het water in bij de Schimminck. Hij liep naast een nat pak ook verwondingen op en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

21 maart