Bloedprocessie Boxtel móet met de tijd mee

Feestelij­ke Kom in de kas ondanks donkere wolken boven glastuin­bouw; ‘Nadruk ligt niet op de problemen’

NIEUWAAL/GAMEREN - Het zijn moeilijke tijden voor de tuinders in de Bommelerwaard. De torenhoge gasprijs brengt veel bloemen-, groenten- en fruittelers in de problemen. En er zijn er al die van hun kas tijdelijk een caravanstalling willen maken. Acht tuinders laten vandaag hun bedrijven zien tijdens Kom in de kas. Is er aandacht voor de problemen waar ze mee te kampen hebben?

10 juni