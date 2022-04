Bonje over gebied bij Velddriel waar champignonbedrijven naartoe kunnen verhuizen

Het is dus bonje tussen de buren. De ruzie speelt met op de achtergrond de herstructurering van de glastuinbouw in de Bommelerwaard, uitgevoerd door het PHTB. Het terrein is daarbij aangewezen als reservegebied. Dat is ruimte die benut kan worden als alle andere aangewezen stukken land zijn gebruikt. Zaltbommel wil dat zo houden, maar De Vries ziet de bui al hangen. ,,We willen voorkomen dat we op die manier grond kwijtraken.”