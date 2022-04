Brand verwoest woning met rieten dak in Kerkdriel

Doerak, de Post-it van de plezier­vaart, maakte van Eista Werf Nederhe­mert de grootste jachtenbou­wer van het land

NEDERHEMERT - Op het eiland van Nederhemert werd uit staal het plezierjacht geboren dat nog altijd een bekende en opvallende verschijning is op de Nederlandse wateren: de Doerak. Watersportpublicist Frank Koorneef noemt de Doerak, gebouwd op de Eista Werf in Nederhemert, onomwonden een revolutie op het water. Ontstaan zoals de Post-it-briefjes en de penicilline: het was nooit de bedoeling om dit stoere stalen jacht met de stompe neus te bedenken.

