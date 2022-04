Burgemeester Henny van Kooten kondigt afscheid van Maasdriel aan; ‘Dit was een lastig besluit’

Stageband PIM, voorheen fanfare Juliana, geeft eerste grote optreden

ROSSUM - Plezier in Muziek geeft vrijdag 22 april het eerste grote concert. Stageband PIM, sinds 2021 de voortzetting van Fanfare Juliana, speelt dan in een feesttent op het trapveldje aan de Maasdijk in Rossum. Aan het concert wordt meegewerkt door coverband The Streets en Copchase Brass XL.

2 april