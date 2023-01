Carbidschieten vanuit een steeds groter vat, is dat niet verleidelijk als er geen regels zijn?

UPDATE Vuurwerk­show Bruchem vanavond in de herkansing; om 20.00 gaat het los

BRUCHEM - De vuurwerkshow in Bruchem gaat maandagavond alsnog door. Het daverende spektakel begint om 20.00 uur en is te bewonderen vanaf de Weitjesweg. Dat is de verbindingsweg tussen de oorspronkelijke plek aan de Krangstraat en de Middelsteeg.

16:21