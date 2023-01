Carnaval Zaltbommel gaat de binnenstad uit, in afwachting van nieuw evenemententerrein

VOETBAL TOTAAL SteDoCo blijft in titelrace, belangrij­ke zege Oranje Wit en IFC staat al op 61 goals: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

In het door afgelastingen geteisterde eerste voetbalweekeinde van 2023 boekte Oranje Wit een belangrijke 1-5 zege bij Achilles’29. De derby GRC 14 - Woudrichem eindigde in 2-1. IFC schoot weer eens met scherp, ditmaal tegen ZBC’97: 9-0. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.

22 januari