Carnavalsoptocht Zaltbommel dit jaar een stuk korter: loods met wagens in brand

FOTO'S & VIDEO'SIn twee loodsen in Zaltbommel woedt vrijdagmiddag een grote uitslaande brand. Zwarte rookpluimen zijn tot in de wijde omtrek te zien. De brandweer is met meerdere bluswagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Negen praalwagens, die over twee weken zouden meerijden in de carnavalsoptocht van Zaltbommel, gingen in vlammen op.

Bij het werk aan een van de praalwagens brak brand uit, aldus Martijn Merks, bestuurslid van de Bommelse carnavalsvereniging De Wallepikkers. Bij de brand is niemand gewond geraakt. De totale schade is nog onbekend, maar vaststaat dat de twee grote praalwagens en een handjevol kleinere wagens in vlammen zijn opgegaan.

Ook is de vereniging een groot deel van de carnavalsattributen verloren. ,,Iedereen stond hier met tranen in de ogen naar het vuur te kijken”, zegt Merks. ,,Hier zit echt maanden, misschien wel jaren werk in. Ons levenswerk is weg.”

Onder de afgebrande praalwagens, die over twee weken zouden meerijden in de carnavalsoptocht van Zaltbommel, zijn volgens Merks de prinsenwagen en de wagen van de jeugdprins. Dat zijn de hoofdwagens van de optocht. Aan de wagens is bijna een jaar gewerkt. De carnavalsvereniging overlegt met de gemeente wat er nu met de optocht moet gebeuren.

Rook

De Veiligheidsregio waarschuwt dat de directe omgeving last kan hebben van de rook. In dat geval moeten ramen en deuren worden gesloten en moeten bewoners mechanische ventilatie uitschakelen. De loodsen staan in de buurt van een middelbare school, waardoor veel scholieren getuige zijn van de vlammenzee.

De rookwolken trekken volgens de ANWB over de naastgelegen A2. Hierdoor staan er lange files in beide richtingen. Weggebruikers moeten rekening houden met een vertraging van een kwartier.