CDA niet langer leidend in Maasdriel; ligt de weg open voor een compleet ander college?

Na het tellen van de helft van de stemmen was het woensdagavond al duidelijk dat SSM een ruime voorsprong had op het CDA. Dat was het moment waarop presentator Johan Cahuzak aan lijsttrekker Peter de Vries vroeg of hij had gedroomd over een CDA dat weer groter zou worden dan Samen Sterk Maasdriel. ,,Ik had het niet alleen gedroomd, ik had het ook gedacht", aldus de zittend wethouder. Hij had toen nog de hoop dat de resultaten uit de resterende stembureaus de achterstand zouden wegwerken.