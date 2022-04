Cel en werkstraf voor man die minderjarig schoonzusje acht jaar lang misbruikte

Het misbruik begon in 2004, toen het meisje zes of zeven jaar oud was. De man was getrouwd met een oudere zus. Hij betastte het meisje en dwong haar aan zijn geslachtsdeel te zitten. Dat gebeurde in de tuin van haar ouders in Bern, in hutten in het bos in Nederhemert en op een camping in Bruchem. Daar zou hij ook hebben geprobeerd haar te verkrachten. Meer dan acht jaar maakte de man misbruik van het meisje.