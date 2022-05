Dag na brand Poederoijen; ‘Altijd tekort aan bluswater bij zeer grote branden’

POEDEROIJEN - Bij zeer grote branden zoals maandag in Poederoijen is er bijna per definitie te weinig bluswater. Er is dan zoveel water nodig om het vuur te bestrijden dat bluskranen en waterwagens onvoldoende zijn. Dat is de reactie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op kritiek in het dorp dat het lang leek te duren voordat er geblust kon worden.

Een flinke klap net voor twee uur vormde maandag het begin van een enorme brand die een bedrijfsverzamelgebouw met daarboven appartementen in de as legde. Het vuur greep razendsnel om zich heen en mensen die aan het werk waren en die boven de bedrijven wonen, konden zich net op tijd in veiligheid brengen. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar dat had niet veel gescheeld.

Water uit wiel

Het water werd aangevoerd met waterwagens en er werd een beroep gedaan op het grootwatertransport. Daarbij werd buitendijks een sterke pomp geplaatst om water uit een wiel te pompen.

De brand was van een omvang die in Gelderland-Zuid, het gebied van de veiligheidsregio, ongeveer 10 keer per jaar voorkomt. Dan gaan de zogeheten GRIP-procedures in werking. Dat staat voor Grootschalige Regionale Incidentbestrijding.

Over de oorzaak van de brand kon een woordvoerster van de veiligheidsregio niets zeggen. ,,Als er al onderzoek naar wordt gedaan, gebeurt dat door de politie of de verzekeringsmaatschappij.” Wel was het Team Brandonderzoek van de brandweer Gelderland-Zuid aanwezig. Die bestudeert het verloop van de brand om daar lering uit te trekken.

Wonen boven bedrijven

Dat er mensen boven de bedrijven wonen, was maandag al meteen duidelijk. Een stalen brandtrap zorgde voor een snelle vluchtweg. Voor hoeveel mensen er woonruimte was op de bovenste verdiepingen van het bedrijfsverzamelgebouw, daar kon de gemeente geen duidelijkheid over geven.

Ploegen van de brandweer hebben in de omgeving van Poederoijen en in de richting waarin de rook de rivier over waaide gemeten of er schadelijke stoffen konden worden vastgesteld. Dat was volgens de woordvoerster van de veiligheidsregio niet het geval. Natuurlijk was de rook die ontstond wel schadelijk voor de gezondheid. De rookpluim ging richting Waalwijk, maar er is nog geen beeld tot welke plekken mensen hebben gemeld dat ze last hadden van de rook of van stank. De veiligheidsregio had wel opgeroepen om dat te melden.

Brandresten

Langs de Maasdijk zijn brokstukken aangetroffen die door de hitte in de wijde omgeving van Poederoijen zijn verspreid. De gemeente heeft brandresten op de weg en in de berm opgeruimd. Mensen die brokstukken op eigen terrein vinden, kunnen die zelf opruimen en bij het restafval doen. Aangeraden wordt wel om daarbij handschoenen te dragen.



