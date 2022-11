Dag Sint-Maarten, hallo Sinterklaas; drukke intocht in Zaltbommel

Woning sluiten bij vondst illegaal vuurwerk? Burgemees­ter Zaltbommel zal niet twijfelen

ZALTBOMMEL - Het was voor de burgemeester na het aantreffen van illegaal vuurwerk in een appartement in Zaltbommel niet nodig om de woning te sluiten. Voor de eigenaar van het gebouw aan de Gasthuisstraat was de vondst van 164 kilo explosieven al aanleiding genoeg om het huurcontract te beëindigen.

9 november