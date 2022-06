Daymian wil via show op tv volkszanger worden: ’Winnen is moeilijk, maar toch doe ik mee’

In hoger beroep zelfde straffen geëist voor fataal ongeval met hoogwerker bij Zaltbommel

ZALTBOMMEL/ARNHEM/SOMEREN - Tegen de kraanmachinist en de hoofdaannemer die verantwoordelijk worden gehouden voor het dodelijk ongeval met een hoogwerker in 2016 in Zaltbommel, zijn in hoger beroep opnieuw een werkstraf en een geldboete geëist. Bij het ongeval kwamen Bart Vink en Jos Relou uit Someren om het leven, een derde persoon raakte zwaar gewond.

