De Sint-Maarten is niet langer schor; de Grote Van Trier beiert weer loepzuiver

In maart 2021 werd een scheur ontdekt in de de klok uit 1634. Die was in 1982 ook al eens gescheurd. Tot 2010 heeft een replica, die nu beneden in de kerk staat, dienst gedaan. In dat jaar was er een nieuwe lastechniek beschikbaar om de bijna 30 jaar oude schade te herstellen. En dit keer is een scan gemaakt om te zien of de klok nog zwakke plekken had.