Dijkverzwaarder wil dijkbewoner juridisch buitenspel zetten

Niet ontvankelijk

Volgens het waterschap had de bewonersgroep De Ideale Rivierdijk (DIR) in 2020 een beroep juist ingetrokken. En zou het protest dus niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Maar dat berust volgens DIR-zegsman Louïs de Jel uit Varik op een misverstand.

,,Wij kregen eerst te horen dat bezwaar maken als organisatie veel duurder is dan als individuen afzonderlijk. Dus trokken we het beroep eerst in, maar kwamen daar later van terug en doen nu toch gewoon mee.” De Raad van State zag in ieder geval genoeg aanleiding om de protesten tegen de aanstaande dijkverzwaring tóch te bespreken.