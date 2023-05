Diny van Hoften wint prijs met documentaire over scheepsramp: ‘Dat verhaal heeft me nooit losgelaten’

Forugh Karimi schrijft Brabants Boek Present 2023: ‘Mijn beste personages zijn degenen die in opstand komen tegen het slachtof­fer­schap’

VEGHEL - In haar boeken geeft Forugh Karimi vluchtelingen een gezicht. Een bestaan. En dus ook in het Brabants Boek Present dat ze net af heeft. Ze kent hun verhalen, heeft zelf haar verhaal. ,,Dat lezers ze ineens als ‘normale mensen’ gaan zien, is heel mooi, én heel confronterend.”