Drankgebruik onder jongeren moet weer gaan afnemen; Zaltbommel en Maasdriel pakken groeiend probleem samen aan

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Het is een ‘taai probleem’, het alcoholgebruik onder jongeren onder de 18 jaar. De coronajaren hebben er toe geleid dat jongeren meer zijn gaan drinken. En dat terwijl het alcoholgebruik in de jaren ervoor juist daalde. Aanleiding voor Zaltbommel en Maasdriel om de komende jaren samen op te trekken om de cijfers weer om te buigen.

Het vorige plan om met voorlichting en handhaving drankgebruik terug te dringen is van 2014. De GGD Gelderland-Zuid onderzocht vervolgens elke vier jaar hoe de vlag erbij hing. Tijdens corona werd de peiling vaker gehouden en daarbij werd vorig jaar de trendbreuk geconstateerd, zegt de Maasdrielse wethouder Anita Sørensen. ,,We komen minder gunstig uit de cijfers dan gemiddeld. Vooral de houding van ouders als het over hun drinkende pubers gaat vind ik zorgwekkend", liet ze eerder deze maand weten.

De laatste GGD-monitor is in 2021 extra uitgevoerd om de invloed van de coronacrisis te meten. Daaruit bleek dat 23 procent van de jongeren in Maasdriel aangaf nog nooit alcohol te hebben gedronken. In 2019 was dit nog 38 procent. Van de Maasdrielse jongeren tussen de 12 en 18 jaar gaf 39 procent aan in de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken.

In Zaltbommel had in 2019 had 46 procent van de jongeren nog nooit alcohol gedronken. Maar in 2021 was dit gedaald nog maar 40 procent. Het aantal Zaltbommelse jongeren dat in de afgelopen vier weken alcohol heeft gedronken is gelijk gebleven, namelijk 34 procent. Beide gemeenten scoren slechter dan het beeld van Gelderland-Zuid: 28 procent.

De Maasdrielse politiek noemde het alcoholgebruik onder jongeren deze week een ‘taai probleem’. En om daar verandering in te brengen moeten de regels worden aangescherpt. Volgens John Leijdekkers (GroenLinks) zou het goed zijn om drinken bij sportclubs te verbieden. ,,Net als roken. Maar ja, clubs drijven natuurlijk wel op hun kantine-inkomsten.” Toch zijn volgens Tom van Engelen (D66) ‘stevige maatregelen’ nodig. Hij vroeg zich af waarom Zaltbommel happy hours verbiedt en controleert of leidinggevenden in bijvoorbeeld kantines over de benodigde diploma's beschikken.

Coalitiepartij Samen Sterk Maasdriel wil vooral inzetten op preventie, bleek uit de reactie van Lejanne Nettenbreijers. En dat gaat ook gebeuren, reageerde burgemeester Henny van Kooten. ,,We gaan onze boa's op pad sturen met preventiemedewerkers. Die gaan eerst praten met de betrokkenen en kijken of ze bijvoorbeeld middelen hebben om de leeftijd van klanten vast te stellen. Daarna volgen controles en hercontroles.” Horecabedrijven komen als eerste aan de beurt, daarna volgen de sportkantines.



