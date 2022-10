Dronken vrouw uit Oss rijdt achter op file op A2: boete en rijverbod

SP Bommeler­waard viert 10-jarig bestaan met Renske Leijten

ZALTBOMMEL - Kamerlid Renske Leijten komt het feestje opluisteren rond het 10-jarig bestaan van de SP Bommelerwaard. Leijten, die bekend werd in de toeslagenaffaire, is maandag 5 september aanwezig op een bijeenkomst in De Grote Aak in Zaltbommel.

24 augustus