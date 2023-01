Edwin reist drie jaar lang zorgeloos de wereld over, totdat hij tijdens Halloween in Seoul middenin een ramp belandt

Alweer een carnavals­zaak erbij in Den Bosch: ‘Ik ben geen cowboy, de taart is groot genoeg’

DEN BOSCH - Pepijn Viguurs (32) weet het heus wel: de Bosschenaar heeft niet de enige tijdelijke zaak in de Bossche binnenstad waar je terechtkunt voor carnavalsspullen. ,,Je wordt al snel gezien als een cowboy die even zijn zakken wil vullen. Maar de taart is groot genoeg”, zegt Viguurs.

9 januari