Eerste stap gezet voor nieuwe school in Nederhemert, mogelijke locatie is nog geheim

Witte rook voor Vrienden van Suriname, stichting heeft nieuw onderdak: ‘De eigenaar vindt ons een mooi project’

Grote blijdschap bij Will van Rhee, voorzitter van de Stichting Vrienden van Suriname. Na een zoektocht van maanden heeft de Tielse stichting eindelijk een nieuwe loods gevonden om hulpgoederen in op te slaan. De stichting is uit de brand; nu het Fruitcorso nog.