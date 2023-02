Erepenning voor Adrie Bragt bij vertrek uit politiek Zaltbommel

INTERVIEW Met Prinses Florianne waait er een frisse wind door Mispelgat: ‘Het werd wel eens tijd voor een vrouw’

ZALTBOMMEL - In het door tradities beheerste carnavalsfeest gooit Mispelgat dapper het roer om. Voor het eerst is er een Prinses Carnaval. ,,Onze kinderen moeten straks ook nog in Zaltbommel carnaval kunnen vieren.”

7 februari