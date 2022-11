Explosie Haaften: jongens van 16 en 17 blijven nog twee weken vastzitten

Opnieuw ‘groot incident’ in Haaften: deur en ruit van woning vernield, omwonenden spreken van knal ‘die vloer deed trillen’

In het Gelderse Haaften heeft zich vannacht volgens getuigen opnieuw een opmerkelijk incident voorgedaan. Aan de Enggraaf is de gevel van een woning vernield, mogelijk met een explosief. Volgens omwonenden was er gisteravond een harde knal hoorbaar.

