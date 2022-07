Extra controles: ‘Door lage waterstand is zwemmen in de rivier extra gevaarlijk’

Zwemmen in een rivier als de Waal is al gevaarlijk, maar met laagwater al helemaal. Passerende vrachtschepen trekken zo mensen de vaargeul in. Hardleerse zwemmers riskeren een boete van 150 euro. Rijkswaterstaat, politie en boa’s van verschillende gemeenten gaan de komende week extra controleren.

De komende week worden hoge temperaturen verwacht. Omdat ook de vakanties zijn begonnen, houdt Rijkswaterstaat rekening met extra drukte op de strandjes langs de Waal. Zwemmen in de rivier is vrijwel overal verboden. ,,Het is gevaarlijk en mensen onderschatten dat gevaar. Juist door de lage waterstand is het ook nog gevaarlijker dan normaal’’, zegt Jenneke Blok van Rijkswaterstaat.

Extra gevaarlijk

,,De stroming in de rivieren is sowieso al sterk, maar bij laagwater neemt de kracht van die stroming nog meer toe. Langs de rivieroevers is alleen pootjebaden tot onder de knie toegestaan.



Rijkswaterstaat zet geen extra mensen in, maar gaat wel extra letten op zwemmers in de rivier. ,,Ook zullen we meteen op meldingen van overtredingen reageren en meteen optreden. En de boete, 150 euro, is niet mals.”

Quote Brugsprin­gen is ook heel gevaarlijk, zeker als er schepen in de buurt zijn. Die veroorza­ken stroming die veel sterker is dan mensen zwemmend aankunnen Jenneke Blok, Rijkswaterstaat

Sterker dan zwemmers aankunnen

Zwemmen is alleen toegestaan op plaatsen die daar specifiek voor zijn aangewezen, vaak pal langs de oever en afgezet met boeien. Zwemmen buiten die gebieden is verboden. Dat geldt ook voor de omgeving van aanlegplaatsen, bruggen, sluizen, stuwen, havens en veerponten. Ook tegen het springen van (brug) pijlers zal worden opgetreden. ,,Ook heel gevaarlijk, zeker als er schepen in de buurt zijn. Die veroorzaken ook stroming die veel sterker is dan mensen zwemmend aankunnen”, waarschuwt Blok.

Politie en boa’s op de oevers

Rijkswaterstaat ziet toe op de situatie op de rivieren, sluizen en bruggen en krijgt op de oevers ondersteuning van politie en in sommige gemeenten van boa’s. Een politiewoordvoerder laat weten dat de rivieroevers in de ‘normale surveillance’ worden opgenomen. Ook zal de politie, net als Rijkswaterstaat, direct op meldingen reageren. ,,Het is dus niet zo dat we extra mensen inzetten, maar de rivieroevers krijgen de komende dagen wel meer aandacht. Ook wij zullen met een boete of waarschuwing tegen overtreders optreden.”

Ook de boa's besteden de komende dagen extra aandacht aan waterrecreatie, al zegt een woordvoerder van de gemeente West-Betuwe wel dat de nadruk daar op de zwem- en recreatieplassen ligt en minder op de rivieren. ,,Dat is primair het gebied van Rijkswaterstaat, vandaar dat wij de nadruk leggen op de gebieden waar wij zelf verantwoordelijkheid voor hebben.”

De oevers van de Waal en de Maas zijn ook heel populair bij internationale arbeidskrachten. Om deze mensen te waarschuwen heeft Rijkswaterstaat de bekende campagneposter in het Pools vertaald.

Volledig scherm Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk, staat hier in het Pools. © Rijkswaterstaat