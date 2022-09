Florian (13) uit Rossum speelt op het Emmy Verhey Festival: ‘Ik heb nooit pianoles gehad’

Alarm om zwemwater Bommeler­waard: blauwalg rukt op

KERKDRIEL/WELL - Wie tijdens het warme weer een verkoelende plons wil nemen, doet er deze week goed aan om de waterkwaliteit goed in de gaten te houden. Instanties in de Bommelerwaard waarschuwen massaal tegen blauwalg in zwemwater.

9 augustus