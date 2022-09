Forse uitbreiding in het verschiet voor Delwijnen: 25 woningen erbij

DELWIJNEN - Zo'n 25 woningen kan Delwijnen erbij krijgen als Zaltbommel tot een akkoord komt met een projectontwikkelaar. De gemeente is in gesprek over de verkoop van grond aan de Delwijnsestraat. Rond de woning op 17b ligt daar ruwweg 1,7 hectare grond. Dat perceel is volgens de gemeente geschikt om er onder meer startersvilla's te bouwen.

Voor het dorpje betekent het woningbouwplan een forse uitbreiding. Delwijnen telt momenteel ongeveer 140 woningen. De uitbreiding aan de Delwijnsestraat is een plus van zo'n 18 procent. De nauwe straatjes van Delwijnen die groei wel aan. Zo'n wijkje levert volgens het college 75 verkeersbewegingen per dag op.

Startersvilla

Een startersvilla is een combinatie van compacte woningen, waarbij ze één geheel lijken. Het is een nog onbekend verschijnsel voor Zaltbommel. Wat wethouder Gijs van Leeuwen vooral belangrijk vindt, is dat de nieuwe woningen passen in het karakter van Delwijnen. Ze moeten niet uit de toon vallen ,,We willen er ook zeker van zijn dat de groene doorkijkjes in het dorp behouden blijven. De plannen worden nog verder uitgewerkt.

Het woningbouwplan is niet iets voor de lange adem, benadrukt Van Leeuwen. ,,Ons uitgangspunt is om zo snel mogelijk te bouwen voor verschillende doelgroepen.”

Archeologisch onderzoek

Wat nog wel enige vertraging kan opleveren is archeologisch onderzoek. Delwijnen ligt wat archeologie betreft in zeer waardevol gebied. ,,We gaan daar ook zeker rekening mee houden. De kans is ook groot dat we er wel iets gaan vinden.” In 1994 werden de archeologische resten van het Huis te Delwijnen, aan de voet van de vluchtheuvel, onherstelbaar vernield bij de aanleg van een bassin voor een kas.

