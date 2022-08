‘Gedwongen onteigening vanwege stikstof? Geloof niet in fabels en oneliners’

HEDEL - Gelderland heeft in december een door veel partijen gedragen akkoord over een stikstofplan. Uitvoering daarvan betekent voor de Bommelerwaard dat de provincie één of twee boerenbedrijven zou willen opkopen. Van gedwongen onteigening zal daarbij absoluut geen sprake zijn.

Dat hield de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth een gezelschap van agrariërs en plaatselijke politici voor tijdens een bijeenkomst in Hedel. Drenth en Statenlid Daisy Vliegenthart waren door het CDA en landbouworganisaties uitgenodigd om te praten over de onzekerheid en frustratie die is ontstaan over het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Wat boeren volgens Drenth vooral niet moeten doen, is zich laten ophitsen door nota bene leden van de Tweede Kamer die van alles beweren wat kant noch wal raakt. Dat de overheid bijvoorbeeld gedwongen onteigening inzet om de stikstofdoelen te bereiken. Dat is fake news, zegt Drenth. ,,Wat Kamerleden zeggen is geen overheidsbeleid”, benadrukte hij in Hedel. ,,Daarvoor moet je kijken naar de besluiten, de amendementen en de moties.”

Flauwekul

En zo wordt er meer flauwekul verteld om de overheid in een kwaad daglicht te stellen als het gaat om het stikstofbeleid. ,,Onteigenen om woningen te kunnen bouwen? Een fabel, want er is grond genoeg. Wat je soms op Twitter leest, het is onthutsend. Hoed u voor oneliners. Maar het zijn wel fabels die telkens terugkeren.”

Gelderland streeft naar een uitstootbeperking van 7,5 kiloton stikstof. Om dat te bereiken mikt de provincie onder meer op innovatie en vrijwillig stoppende boeren. Onteigening is daarbij uitgesloten. ,,Daar zijn we in Gelderland unaniem over. Onteigenen doen we alleen als we wegen of fietspaden moeten aanleggen”, aldus de gedeputeerde die over landbouw gaat.

Quote De grootste stikstof­uit­sto­ters? De schepen op de Waal en het verkeer op de A15 Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland

En landbouw en veeteelt zijn volgens hem niet de enige sectoren die zich druk moeten maken over stikstof. ,,Al lijkt het daar de laatste tijd wel op. De grootste stikstofuitstoters, dat zijn de schepen op de Waal en de auto’s op de A15. Die snelweg is sowieso het lelijkste stuk Gelderland. Maar de binnenvaart en het vrachtverkeer, daar gaan we in Arnhem niet over.”

,,In de Bommelerwaard heeft 20 procent van de landbouwgrond de afgelopen jaren een andere functie gekregen”, stelde Henk de Gaaij, voorzitter van LTO Noord Bommelerwaard. ‘Omringd door rivieren en bedreigd door ontzanding’ kunnen boeren volgens hem geen kant op. ,,We worden afgerekend op grondgebondenheid, terwijl we juist grond kwijtraken.” Volgens Drenth is het uitgangspunt van het beleid niet dat de boeren het veld moeten ruimen. ,,Sinds 2000 is het aantal agrariërs in Gelderland gehalveerd. De boeren die blijven moeten we voldoende perspectief kunnen bieden.”



