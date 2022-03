Geen Bloesemtocht in de Betuwe maar wel weer een Bloesemmaand lang wandelen

Cel en werkstraf voor vrouwen die mannen in de val lokten via datingsi­tes

ARNHEM/HEEREWAARDEN – Een 44-jarige vrouw uit Roosendaal, die in 2016 in Heerewaarden een bejaarde man in zijn woning beroofde, is door de Arnhemse rechtbank veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. Een 26-jarige medeplichtige vrouw uit Utrecht kreeg 200 uur werkstraf opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

