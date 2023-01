Geen eigen keuken voor vluchtelingen uit Oekraïne aan Veilingweg in Zaltbommel

Halve dag zonder stroom rond De Schans is nodig voor werk aan sterker elektrici­teits­net

ZALTBOMMEL - Bewoners en ondernemers rond De Schans in Zaltbommel moeten het dinsdag 24 januari vijf uur lang zonder elektriciteit doen. ,,Dus dan doen we de winkel maar dicht, want zonder stroom kunnen we niks’’, meldt bakker Patrick van Namen.

23 januari