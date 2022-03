Geert Bok (SGP): ‘Ook niet-christenen stemmen op onze no-nonsense aanpak’

Manon kon als winkelver­koop­ster haar ei niet meer kwijt en vond klimaat­baan; ‘Ik wilde iets toevoegen’

KERKDRIEL - ,,Deze baan, dat zie ik niet als zomaar iets. Ik heb me er echt in vastgebeten.” Het is wel duidelijk hoe gedreven Manon Willemen uit Kerkdriel is als het gaat over de nieuwe job waar ze aan is begonnen. Ze zorgt ervoor dat woningbezitters een energielabel voor hun huis krijgen. En daarmee heeft ze, zoals dat tegenwoordig heet, een klimaatbaan.

