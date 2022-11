Gemeente Maasdriel verkoopt grond ijsbaan aan Stichting IJsbaan Maasdriel

KERKDRIEL - Verkoop van de ijsbaan in Kerkdriel aan de Stichting IJsbaan Maasdriel maakt een einde aan jarenlang gebakkelei over de herstel van de lekkage van ijsbaan De Griend. En wat belangrijker is: hiermee komt schaatsen aan de Piekenwaardweg weer een stap dichterbij.

De gemeente Maasdriel doet de grond van de hand en is daarmee ook de verplichting af om de versleten en lekke folie te vervangen. De stichting gaat nu aan de slag met de plannen voor de aanleg van een geasfalteerde ondergrond. Onderdeel van de overeenkomst is dat de gemeente bijdraagt aan deze reconstructie van de ijsbaan.

Doorgezakt ijs

Het probleem met IJsbaan De Griend was dat er, als er al een winter was waarin geschaatst kon worden, het ijs vaak niet lang goed was. De folie moest het water op de baan houden, zodat het ijs niet doorzakte door wegsijpelend water. Door de versleten, meer dan 30 jaar oude folie was dat een steeds terugkerend, frustrerend probleem.

Al tien jaar, sinds 2012, is SIJM al bezig om de gemeente zo ver te krijgen om het probleem op te lossen. Wat SIJM betreft had de gemeente zelfs de plicht om dat te doen. ‘Ja verplichtingen’, schreef SIJM in een persbericht in 2019, ‘want het staat gewoon op papier.’ De gemeente moest zorgen voor een nieuwe bodemafdichting en uit eigen middel zou SIJM 11.500 euro bijdragen. Bovendien zouden de vrijwilligers zelf de handen uit de mouwen steken. De gemeente beschouwde een investering van vele tonnen in nieuwe folie echter als weggegooid geld.

Naast dit verschil van mening ging er jarenlang van alles fout: de investering kwam niet in de begroting terecht, brieven raakten kwijt, ambtenaren die van de hoed en de rand wisten vertrokken en er kwam ‘wethouders die van niks wisten’, schetste SIJM in 2019.

Naar de rechter

Het conflict over de ijsbaan liep zo hoog op dat SIJM naar de rechter stapte. Uiteindelijk is een uitspraak van de rechtbank niet nodig geweest, meldt de gemeente in een recent bericht over de overeenkomst. Wethouder Michiel Alexander de Raaf is daar opgelucht over. ,,Mij werd al snel duidelijk dat niemand gediend zou zijn met een uitspraak van de rechter. Dan zouden wij de folie vervangen, terwijl SIJM dat eigenlijk ook niet wil en de ijsbaan nog altijd niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Ook de kans op schaatsen zou dan onverminderd klein blijven.

Het bestuur van Stichting IJsbaan Maasdriel, overigens onder voorzitterschap van VVD-raadslid Ko Hooijmans, heeft volop plannen voor de toekomst van de ijsbaan. ,,We betreuren dat het zo lang heeft moeten duren", reageert secretaris Rob Glaudemans. ,,Wij richten ons vizier nu op de winter van 2023/2024. Wat ons betreft ligt er dan een geasfalteerde baan, die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. Denk aan de kindervakantieweek, rolschaatsen en skeeleren. Als het vriest, kunnen we in een mum van tijd een ijslaag neerleggen, zodat er veel sneller geschaatst kan worden dan voorheen.”



