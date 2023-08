Toe­kan-op-mast is in Tiel ‘te onzicht­baar’, maar moet wel bij hoteltoren blijven

Van der Valk in Tiel worstelt met de reclamemast. De toekan is te onzichtbaar op de huidige locatie langs de A15. De hotelketen denkt erover de mast enkele tientallen meters op te schuiven of een stukje op te hogen, maar niet alles mag van de gemeente.