Gerrit Verkuil overleden: Nooit ging het over hem, altijd ging het over de streek

Plaatsen van struikel­ste­nen in Den Bosch raakt kinderen uit oorlogslan­den: ‘Voor hen is de oorlog niet ver weg’

DEN BOSCH - Bossche kinderen legden dinsdag Stolpersteine in de Kalverstraat om een Joods gezin te herdenken. Ze maken deel uit van in totaal 80 struikelstenen die deze week in de stad werden gelegd. ,,Wij zitten hier veilig in de klas en zij werden vermoord in een kamp.”