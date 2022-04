Gertjan en Gerrita beginnen een zorgboerderij: ‘Het concept past perfect bij de Bommelerwaard’

Opvang vluchtelin­gen Aalst tijdelijk leeg; nieuwe groep arriveert deze week

AALST - De vluchtelingenopvang in De Maayenboogerd in Aalst is sinds gisteren leeg. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bracht 71 vluchtelingen over naar een nieuwe opvangplek in de gemeente Heumen. Eerder vertrokken al 18 Oekraïeners naar Nijmegen.

30 maart