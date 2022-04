Gewonde bij steekpartij op camping in Kerkdriel, dader op de vlucht

Inschrij­ving voor Avondvier­daag­se Bommeler­waard is gestart; thema in juli is Hawaii

KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - De eerste avondvierdaagse in vier jaar tijd gaat op 5 juli van start in Kerkdriel. Het thema is Hawaii, heeft de organiserende Stichting Avondvierdaagse Bommelerwaard bekendgemaakt. De inschrijving voor het wandelevenement is geopend.

8 april