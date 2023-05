GroenLinks en PvdA verliezen veel macht in Gelderland

Tiel krijgt milieu­straat 3.0, als onderdeel van volledig recyclecen­trum

Tiel krijgt over twee jaar op Medel een hypermoderne milieustraat, als onderdeel van een veel groter recyclecentrum. De Avri investeert daar minstens 15 à 20 miljoen euro in. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) geen restafval meer overblijft.