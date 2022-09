Grote hinder door werk aan rotondes Van Heemstraweg: Provincie Gelderland biedt excuses aan voor fout

Auto belandt in sloot in Nederhe­mert, gewonde bestuurder door brandweer uit voertuig gehaald

NEDERHEMERT - Een automobilist is maandagmiddag in Nederhemert met zijn auto in een droge sloot terechtgekomen en daarbij gewond geraakt. De man is na het ongeval in de Molenstraat naar het ziekenhuis gebracht.

