Grown.bio niet alleen zeer innovatief bedrijf, maar ook zeer goede werkgever

Minister Helder naar Zaltbommel voor evenement rond hospice De Samaritaan

ZALTBOMMEL - Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport komt zaterdag 25 juni naar Zaltbommel voor De Oversteek. Dat evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor hospice De Samaritaan. Het hospice biedt vanaf januari plaats aan vier mensen in de laatste fase van hun leven.

21 juni