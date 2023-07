Heldere tot licht bewolkte dag in Zaltbommel

De toekomst van Ibrahim (21) eindigde noodlottig in de Zuiderplas: ‘Niemand wilde komen helpen’

SCHIJNDEL - Ibrahim (21) was een goede zwemmer. De asielzoeker had al verschillende keren gezwommen in de Zuiderplas in Den Bosch voordat het zondagavond 25 juni helemaal misging. Zijn medebewoners van de asielzoekerscentra in Schijndel rouwen al dagen om de dood van hun jonge vriend. En begrijpen nog steeds niet alles wat er gebeurde.