Hennep in de groenste straat van Gelderland

Wethouder Karima Bouchtaoui wil zich onderdompe­len in de Zaltbommel­se samenle­ving

ZALTBOMMEL/ROTTERDAM - Ze noemt het bijzonder en eervol om aan de slag te gaan als wethouder. Karima Bouchtaoui kent Zaltbommel al via haar kinderen. Haar Rotterdamse tongval camoufleert dat ze uit Utrecht komt. Dat accent is ze over een paar jaar wel kwijt, denkt ze. Want ze wil zich vooral onder de mensen mengen. ,,Het leven speelt zich niet af in het gemeentekantoor en de raadzaal.”

17 juni