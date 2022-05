Het raadslid, de miljoenendeal en de rechtszaak: wat gebeurde er achter de schermen?

Je zult maar zo mooi in het groen mogen werken; Innovencio is de nieuwe ‘kasteel­heer’ in Rossum

ROSSUM/ZALTBOMMEL - De medewerkers van Innovencio uit Zaltbommel krijgen de mooiste en groenste werkplek van de Bommelerwaard. De snelgroeiende onderneming is namelijk de nieuwe eigenaar van het kasteeltje aan de Slotselaan in Rossum. ,,We hopen dat het kwaliteit uitstraalt en we willen laten zien dat we het bijzondere en mooie gebouw in stand willen houden.”

25 april