Het regent weer flink onderscheidingen in Maasdriel; 13 lintjes, waaronder 2 ridders

In Hedel kregen Andries Quik en Hennie Quik-Dingemans een koninklijke onderscheiding. Hij voor zijn inzet voor de hervormde gemeente Hedel en Tafeltje Dek Je Bommelerwaard, de SGP en Dorcas. Zijn echtgenote eveneens voor haar werk voor de kerk en Tafeltje Dek Je. Zij is bovendien al 20 jaar vrijwilliger bij zorgcentrum 't Slot in Gameren en ze collecteert al sinds jaar en dag voor de Hartstichting.

In hetzelfde dorp viel de koninklijke eer te beurt aan Bets de Goeij. Ook actief voor de kerk, maar dan voor de katholieke, waar ze 25 jaar koster en gastvrouw was en de kerk schoon hield. Nog altijd bezoekt ze namens de kerk zieken en ouderen en helpt ze mee met de voorbereiding van de vieringen. Sinds 5 jaar is ze betrokken bij seniorenhof De Munt en in 2014 was ze oprichter van het Gelegenheidskoor Hedel. Bets de Goeij had al eens alle lof van haar dorpsgenoten gekregen. In 2012 riepen die haar uit tot Hedelnaar van het jaar.

DSC Kerkdriel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Chris Hooijmans uit Kerkdriel verdiende zijn onderscheiding met tal van werkzaamheden en functies bij ‘de voetbal’ in zijn dorp. Vanaf 1986 was hij bij DSC onder meer jeugdleider, jeugdtrainer, jeugdbestuurslid, lid van de activiteitencommissie en terreinknecht.

Ernst van der Schans uit Well is bij het grote publiek vooral bekend van zuivelbedrijf Den Eelder. Minder mensen weten dat hij achter de schermen werk verzette voor het CDA. Tot vorig jaar was hij voorzitter. Vanaf 1975 was hij 20 jaar voorzitter van het Tuinbouwplatform Bommelerwaard. En sinds 1988 is hij betrokken bij de Melkveestudieclub Morgen, de eerste vier jaar als bestuurslid en daarna als adviseur van deze vereniging van 120 vooraanstaande melkveebedrijven. Van der Schans heeft ook banden met het onderwijs en de kerk: 37 jaar was hij bestuurder van de Stichting Cambium College en van 2019 tot nu toe is hij voorzitter van het college van rentmeesters van de protestantse gemeente van Heusden.

Dorcas

Well heeft nog een decorandus: Gerrit Groeneveld is al 27 jaar vrijwilliger bij hulptransporten voor Dorcas en hij is medeorganisator van acties in de Bommelerwaard voor de christelijke hulporganisatie. Groeneveld was bijna 20 jaar lid van de vrijwillige brandweer in Kerkwijk tot de opheffing in 1987. Ook zette hij zich in voor de hervormde gemeente Well-Ammerzoden, waarbij hij heeft meegeholpen bij de vorming van een onderhoudsfonds voor de restauratie van de kerk in 2006. Groeneveld kent Andries en Hennie Quik van Tafeltje Dek Je, waarvoor hij regelmatig maaltijden rondbrengt.

Henry Kooijman uit Rossum is niet alleen een van de drijvende krachten achter HRC’14, waar hij ook sinds de jaren ‘70 speelt, maar organiseert ook mede het carnaval als lid van het bestuur van CV De Lorre. En generaties jonge Rossumers moeten hem kennen van de Kindervakantieweek in het dorp. Daar is hij sinds 1990 bij betrokken. De Ker-rolls kunnen ook op hem rekenen. Al 10 jaar bouwt hij mee aan de decors voor de grote rolschaatsshows.

Dorpsraad Alem

Gerard van Mook uit Alem is al jaren belangrijk binnen de voetbalvereniging in zijn dorp, als voorzitter en als jeugdtrainer en trainer van het vrouwenelftal. De dorpsraad Alem kan ook op hem rekenen, net als KBO Maasdriel dat kon. In het verleden was hij er ook voor het Bommelerwaard Roparunteam 76.

Maria te Voert-van Beek uit Kerkdriel is al meer dan 40 jaar secretaris en vrijwilliger bij Stichting Driels Museum.

Cliëntenraad

Mieke Boas-van der Tas uit Kerkdriel mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Ze is voorzitter van de cliëntenraad van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en van Werkzaak Rivierenland. Vanaf 2010 was ze vier jaar betrokken bij Stichting Leergeld Bommelerwaard. Ook was ze in 2011 oprichter en voorzitter van het regio-overleg van de raden in Rivierenland voor de participatieraad Maasdriel. Boas richtte ook de Stichting Quality Boards op. Sinds 2013 is ze voorzitter van deze organisatie die de kwaliteit van toezichthouders in Nederland wil verbeteren. Ook Humanitas en de Stichting Thuisadministratie Bommelerwaard konden een beroep op haar doen en sinds 2017 is ze vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Bommelerwaard.

Samen Plezier

Simone van Nuland-Hak uit Hedel is vanaf 2008 nauw betrokken bij de Stichting Samen Plezier en vanaf 2016 bij wijkcentrum Noorderpoort Samen Doen. Misschien is ze in de regio nog wel bekender door haar speelgoedwinkel T-Toys in Den Bosch. In 2019 startte ze een inzameling van Playmobil voor een kind uit Rijen.

Wilma van Haaften-van Heumen uit Hurwenen heeft ook wel wat met speelgoed, maar dan als penningmeester en hoofdpiet van de Stichting Sinterklaas Rossum-Hurwenen, wat ze 24 jaar heeft gedaan. Tevens zet ze zich in voor IJsclub Hurwenen Vooruit en de EHBO-vereniging, het parochiebestuur en woonzorgcentrum De Leyenstein in Kerkdriel.

Protestantse gemeente

De tweede Maasdrielse ridder is Johan van der Burgh uit Rossum. De collectiebeheerder, onderzoeker en docent aan de Universiteit Utrecht zet zich in zijn woonplaats al meer dan 20 jaar in voor de de protestantse gemeente Rossum en Hurwenen. Van 1999 tot 2010 was hij bovendien collectiebeheerder bij Naturalis in Leiden.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.