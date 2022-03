Hiep hiep hoera! Jorick Blom is inwoner nummer 30.000 van gemeente Zaltbommel

Aalst helpt vluchtelin­gen, in Oekraïne en in het eigen dorp; ‘Dit is geen eenmalige actie’

AALST - De helpers helpen ook elkaar. De middag is nog jong als twee mannen de hal van zeilmakerij Van Horssen in Aalst binnen komen lopen. ,,We hadden een partij bananendozen binnengekregen en we dachten dat jullie er ook wel wat konden gebruiken.” Inzamelen van spullen voor Oekraïense vluchtelingen is één, het verpakken ervan blijkt ook niet zo eenvoudig.

11 maart